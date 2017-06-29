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29 Haziran 2017 15:37

Maden ocağında iş kazası: 1 işçi hayatını yitirdi

Zonguldak’ta Türkiye Taşkömürü Kurumu’na ait maden ocağında meydana gelen iş kazasında bir işçi yaşamını yitirdi.

Maden ocağında iş kazası: 1 işçi hayatını yitirdi

29 Haziran 2017 15:37


Edinilen bilgiye göre iş kazası öğlen saatlerinde Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessesesi’ne ait maden ocağında meydana geldi. -170 kotunda meydana gelen iş kazasında 37 yaşındaki Serkan Cansızoğlu isimli maden işçisi iddialara göre şist makinesine kapılarak sıkıştı. Arkadaşlarının imdadına yetiştiği Cansızoğlu, olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Sedye ile yer altından çıkartılan işçinin cenazesi, müessese müdürlüğü önünde bekleyen ambulansa alındı. Talihsiz işçinin cenazesi ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İşçinin 3 yıl önce KPSS ile kurumda işe başladığı öğrenildi. Olay sonrası hastane morguna gelen Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Ahmet Demirci, "2015 girişli maden işçisi Serkan Cansızoğlu, yer altında bir iş kazası sonucu hayatını kaybetti. Mekanize dediğimiz sistemde çalışıyordu. Tam detayını biz de şimdilik bilmiyoruz. Kazanın oluş sebebiyle ilgili görevli arkadaşların çalışması sonrası detaylı açıklamasını yapacağız. Maalesef kardeşimizi kaybettik. Allah rahmet eylesin. Ailesine sabırlar versin" diye konuştu.


Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken İş Güvenliği Hekimi Dr. Metin Çelikiz, morg önünde bekleyişini sürdürürken gözyaşlarına boğuldu. Çelikiz’i bazı sendikacılar ile hastane çalışanları teselli etti.




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