Maden ocağında mahsur kalan işçilere ulaşıldı

İşçilerden biri hastaneye kaldırılırken, diğer işçinin ise cansız bedenine ulaşıldı.

Kilimli ilçesine bağlı Subatan Mahallesi’nde kaçak olarak işletildiği iddia edilen maden ocağında 18.00 sıralarında göçük meydana geldi. Göçükte ilk belirlemelere göre Erkan Çonkur (45) ve Hasan Yıldız (30) isimli maden işçileri mahsur kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine AFAD, 112 Acil Sağlık, polis ve TTK tahlisiye ekipleri sevk edildi. Tahlisiye ekipleri hazırlık çalışmalarının ardından ocağa giriş yaptı. Öte yandan maden ocağına çok sayıda malzeme takviyesi yapıldı.

Madenin zorlu şartlarından etkilenen arama kurtarma ekiplerine ayran, su ve meyve suyu verildi. Göçükte kalan işçiler için uzun süreli tahkimat çalışmaları yapıldı. Tavandan göçen parçalar ocağın başka bölümüne aktarılarak arama kurtarma çalışmaları sürdü.

Özel ocaktan emekli olup kaçak madende işe başlamış

Ekipler yoğun süren çalışmaların ardından ilk olarak Hasan Yıldız’a ulaşıldı. 112 acil sağlık ekipleri ambulansa alınan Yıldız’a ilk müdahalede bulundu. Maden işçisine kalp masajı yapıldığı esnada dışarıdaki arkadaşları yaşama ümidiyle ambulansın başına gelerek meraklı gözlerle sağlık ekiplerinden haber bekledi. İlk müdahalesi yapılan işçi ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Bu sırada Erkan Çonkur’a da ulaşıldı. Çonkur’un hayatını kaybettiğini belirleyen ekipler ceset torbasına konulan işçinin cansız bedenini ambulansa taşıdı. Çonkur’un cenazesi ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Çonkur’un özel maden ocağında çalıştıktan sonra emekli olduğu ve bir süre önce de kaçak maden ocağında iş başı yaptığı öğrenildi. GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, hastaneye kaldırılan Hasan Yıldız’ın da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını ifade etti.

Öte yandan Vali yardımcısı Ahmet Karakaya, GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ve Kilimli Belediye Başkanı Ali Kılıçarslan bölgeye gelerek çalışmaları yakından inceleyerek bilgi aldı.

Arkadaşlarının acı haberini alan bazı madenciler ise ocak girişinde üzüntü yaşayarak gözyaşı döktü. GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci ise gazetecilere yaptığı açıklamada üzgün olduklarını belirledi.