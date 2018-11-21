Maden ocağındaki patlamada 3 işçinin cansız bedenine ulaşıldı

Zonguldak'ta bir maden ocağında meydana gelen metan gazı sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada mahsur kalan 3 maden işçisinin cansız bedenine ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre gece 03.00 sıralarında Kilimli ilçesine bağlı Dağyolu Sokak mevkisinde İ.A.'ya ait olduğu iddia edilen ve ruhsatsız olarak işletildiği öne sürülen maden ocağında metan gazı sıkışması nedeniyle patlama yaşandı.

Patlamanın ardından madende çalışan işçiler Evren Cinemre, Adem Alibaş, Kenan Çavuş, Hasan Gençtürk ve Uğur Göktaş ocakta mahsur kaldı. Evren Cinemre ve Adem Alibaş, mesai arkadaşları tarafından kurtarılarak ocak dışına getirildi.

Yoğun duman, metan gazı ve karbon monoksit gazı sebebiyle ocakta mahsur kalan Uğur Göktaş, Hasan Gençtürk ve Kenan Çavuş isimli maden işçilerini kurtarmak için TTK Tahlisiye ekipleri kurtarma çalışması başlattı.

Vücudunda ağır derecede yanıklar oluşan Evren Cinemre ve Adem Alibaş'ın Atatürk Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi sürerken ekipler geceden bu yana yaklaşık 10 saatlik arama kurtarma çalışmasını sürdürdü.

Vali Erdoğan Bektaş ve beraberindekiler bölgeden ayrılmazken ocak önüne akın eden aileler sinir krizleri geçirerek feryat etti. Kurtarma çalışmaları sırasında tahlisiyede görevli maden işçileri de gazdan etkilenince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yoğun süren arama kurtarma çalışmalarının ardından Uğur Göktaş, Kenan Çavuş ve Hasan Gençtürk isimli maden işçilerinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

İşçilerin cansız bedenlerinin ambulansa taşındığı sırada aileler feryat ederek sinir krizleri geçirdi. İşçilerin kesin ölüm sebebi yapılacak olan otopsi ile belirlenmek üzere hastane morguna kaldırıldı.