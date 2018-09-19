Maden ocaklarının kahramanları, Türkiye'yi Rusya'da temsil edecek

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Tahlisiye Ekibi, 22-29 Eylül 2018 tarihlerinde Rusya'nın Ekaterinburg kentinde düzenlenecek olan Uluslararası Maden Kurtarma Yarışması-IMRC 2018'e katılmak üzere yola çıktı.

Daha önceki yıllarda yapılan Maden Kurtarma Yarışmaları'nda birincilikler alan TTK Tahlisiye Ekibi, kurtarma, ocak yangını, enkaza girme ve gazla mücadele konularındaki uzmanlığı dolayısıyla Türkiye'deki çok sayıda kamu ve özel maden işletmesine eğitim ve kurtarma hizmeti veriyor. Bu hizmetlerin yanı sıra deprem gibi doğal afetlerdeki başarılı çalışmalarıyla dikkati çeken TTK Tahlisiye ekibi; Soma, Ermenek gibi maden facialarında yaptığı çalışmalarla da adından söz ettirmişti. Ekip son olarak İstanbul'da 70 metrelik kuyuya sıkışan köpeği de kurtararak gündeme gelmişti.

Kömür üretimi süresince yaşadığı büyük maden kazalarındaki acı deneyimleriyle göçük açma, ahşap tahkimat yapımı ve dar kesitte çalışma üstünlüğü gibi becerilere sahip tahliyesiciler, kazazedeye 1 metrekareyi bulmayan açıklıktan bile ulaşabilmesiyle biliniyor. TTK Tahlisiye ekibi, Rusya'daki etkinliğe TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu'nun nezaretinde, TTK İş Sağlığı ve Güvenliği Daire Başkanı Faik Ahmet Sarıalioğlu'nun ekip liderliğinde 12 uzman tahliyesiciyle katılacak. IMRC 2018'de dünyanın dört bir yanından 25 maden kurtarma ekibi yer alacak.

TTK İş Sağlığı ve Güvenliği Daire Başkanı Ahmet Sarıalioğlu, “Tahlisiyeci kültürünü ülkeler arasında yaymak, gelen ekipleri birbirine kaynaştırmak, psikolojik etkiler üzerinde görüş alışverişinde bulunmak. Ayrıca yeni piyasaya sürülen tahlisiye cihazlarıyla ilgili bilgiler edineceğiz. Amaç bu. Biz bu doğrultuda 2012'de ilk kez Ukrayna'da katıldık. İkincisinde 2014'te derecemiz var. Amaç derece olarak değil bu kültürün ülkeler arasında yayılmasını sağlamak. Tahliyecilik zor ve bir ekip işidir. İnşallah yine elimizden geleni yapıp, nasıl bir ortamda neler yapıldığını orada göstermeye çalışacağız. Etkinlik 22-29 Eylül arasında olacak. Etkinlik kapsamında seminerler, sunumlar olacak. Yarışmalar komite heyetinin belirlediği program doğrultusunda olacak” diye ifade etti.

Heyet, karayolu ile İstanbul'a hareket etti. İstanbul'dan ise hava yolu ile Rusya'ya hareket edecek.