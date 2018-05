Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde 8 Ocak 2013 tarihinde TTK Kozlu Müessesi’nde meydana gelen maden faciasında oğlu Ahmet Şekerci’yi kaybeden Havva Şekerci, Anneler Günü’nü buruk ve üzüntülü geçiriyor. Oğlunu kaybettikten sonra beşinci Anneler Günü’nü üzgün geçirdiğini ifade eden Şekerci, “Oğlumu kaybedeli 5 yıl oldu. Her an kapıyı çalacak gibi oluyor. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın” dedi.

Gözyaşlarına hakim olamayan anne Havva Şekerci, "Oğlumun yokluğu çok belli o her zaman gelirdi anneler günü için arkasında gül saklardı. Annecim Anneler günün kutlu olsun derdi. Oğlumu kaybedeli 5 yıl oldu. Her an kapıyı çalacak gibi oluyor. Kanayan yara her zaman kanıyor. 5 yıl geçti hala kanıyor. Geliyorum oğlumla dertleşiyorum. Oğlumun mezarının yanında Annemin mezarı da var onunda anneler günün kutluyorum. Bütün maden şehitleri anneleri başta olmak üzere bütün annelerin anneler günün kutluyorum. Allah kimseyi evlat acısı göstermesin, Allah kimseyi evlat acısıyla imtihan etmesin. Bir imtihandan geçiyoruz ama inşallah o imtihandan geçenlerden oluruz. Yüce rabbime layık bir kul, Peygamber efendimize layık bir ümmet olmaya maden şehidi oğluma da hayırlı bir anne olayım, onun emanetlerine sahip çıkayım o zaman kendimi daha iyi hissedeceğim. Oğlum bana anne sen benim çocuklarıma bakacaksın diyordu. Ben onun vasiyetlerini yerine getirmeye çalışıyorum. Onun yokluğu her zaman belli oluyor. Bir yara kanadığı zaman hep kanıyor. Biri anne dediği zaman zannediyorum ki Ahmet, dönüyorum arkama bakıyorum yok. Çok hayırlı bir evlattı ben ondan razıyım Allah’ımda ondan razı olsun. Allahım onu Firdevs cennetine girmeyi nasip etsin. Peygamberimizin sancağı altında beraber cem olmayı orada beni kucaklamasını annem diye sarılmasını çok istiyorum. Çok zor evlat acısı Allah kimseye yaşatmasın biz yaşadık. Bir sınavdan geçiyoruz inşallah o sınavları verenlerden olurum" dedi.

Maden şehidi Ahmet Şeker’in annesi Havva Şeker oğlunun mezarına gül getirerek başına koyarak dua etti.