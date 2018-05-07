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07 Mayıs 2018 17:07

Maden Şehitleri Merkez Camii açıldı

Zonguldak’ın Çaycuma İlçesi Nebioğlu Beldesinde Maden Şehitleri Merkez Camii açılışı yapıldı.

Maden Şehitleri Merkez Camii açıldı

07 Mayıs 2018 17:07


Nebioğlu Karaevligeriş mahallesinde yapılan Maden Şehitleri Merkez Camii açılışını Çaycuma İlçe Kaymakamı Serkan Keçeli, Zonguldak İl Müftüsü Rüstem Can, İlçe Müftüsü Mahmut Rauf Arcaklıoğlu, Nebioğlu Belediye Başkanı Ertan Aydoğan, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı. İlçe Müftüsü Mahmut Rauf Arcaklıoğlu’nun yaptığı duaların ardından Maden Şehitleri Merkez Camii’nin açılış kurdelesi kesildi. Zonguldak İl Müftüsü Rüstem Can; "Emeği geçen herkese teşekkür ederim, Allah razı olsun. İnşallah gençlerin yetişmesinde hizmet eden bir yer olur" dedi.


Nebioğlu Belediye Başkanı Ertan Aydoğan yapılan caminin, hayırlı bir iş olduğu için memnuniyetini dile getirerek, "Katkısı ve emeği olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.




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