Maden ve metal işçileri resim sergisi açıldı

Serginin açılışına Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Ali Azar, Zonguldak Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan İnan, GMİS Genel Genel Başkanı Ahmet Demirci, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreteri Satılmış Uludağ, Amelebirliği Başkanı Osman Balamir, GMİS’e bağlı şubelerin başkan ve yöneticileri, maden işçileri ve sanat severler katıldı.

Vali Ahmet Çınar, Belediye Başkanı Akdemir, Rektör Azar ve GMİS Genel Başkanı Demirci’nin birlikte açılışını yaptıkları sergide 50 adet yağlı boya resim sergileniyor. Açılış törenin ardından sergiyi gezen Vali Çınar, Ressam İrfan Ertel’den resimlerle ilgili bilgi aldı. Sergiyi gezen Vali Çınar, anı defterine sergiyle ilgili düşüncelerini yazdı.

Ardından sergi hakkında bilgi veren ressam İrfan Ertem, maden ve metal işçilerinin zorlu yaşam koşullarını anlatan sergiyi açmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Sergide 27 Kasım 2017 tarihinde TTK Karadon Müessesesi’nde meydana gelen kazada şehit olan madenciler İsa Çeltik ve Cafer Tepebaşı’nın karanfil süslü fotoğrafları da yer alıyor. Sergi 10 Aralık 2017 tarihine kadar açık kalacak.