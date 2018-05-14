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14 Mayıs 2018 14:06

Madenciler, Soma maden şehitlerini dualarla andı

Zonguldak’ta maden işçileri; Manisa’nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen maden faciasının 4’üncü yıldönümünde yaşamını yitiren 301 maden şehidini dualarla andı.

Madenciler, Soma maden şehitlerini dualarla andı

14 Mayıs 2018 14:06


Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessese Müdürlüğü’ne bağlı Üzülmez Kuyu Başında 14 Mayıs 2018 tarihinde düzenlenen anma törenine Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci, TTK Üzülmez Müessese Müdürü Murat Köseoğlu ile müessese ve işletme yöneticileri, GMİS Genel Mali Sekreteri Adnan Tıska, GMİS’e bağlı Üzülmez Şube Başkanı Tayfun Demir ile şube yöneticileri ve sabah vardiyasında işten çıkan ve ocaklara girecek olan maden işçileri katıldı.


Maden işçileri Soma’da yaşanan acıyı unutmadılar ve Kuran-ı Kerim okunmasının ardından 301 maden şehidi için dualar ettiler.




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