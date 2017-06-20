Madencilere "paramı yönetebiliyorum" semineri verildi

"Bütçem, harcamalarım, birikimim ve borçlarım" gibi kişisel bütçe yönetimine ilişkin konuların pek çok farklı örnekle aktarıldığı eğitim TTK Gelik maden ocağında gerçekleşti.

Bülent Ecevit Üniversitesi Maliye Bölümü öğrencileri olan Senanur Er ve Serhat Geyik tarafından verilen eğitimde madencilerin ihtiyaç duyduğu finansal bilgilere değinildi. Türkiye’deki 22 banka tarafından desteklenen proje kişisel mali kaynakları bütçeleme ve finans hizmetlerini doğru kullanmaya yönelik ücretsiz eğitimler sunuluyor ve finansal bilinci geliştirerek, sürdürülebilir kalkınma sürecine katkıda bulunmak hedefleniyor. Akran eğitim modeline dayanan proje kapsamında eğitimler 81 ilde, 1360 gönüllü genç eğitmen tarafından veriliyor.

Gönüllü Eğitmenler Senanur Er ve Serhat Geyik yaptıkları açıklamada "Eğitim türkiyenin 81 ilinde farklı kesimlere verilmeye devam ediliyor. Bizde Şehrimizin simgesi olan madencileri görmezlikten gelmedik ve eğitimlerimizi gerçekleştirmeye başladık. Eğitimlerde; gelir gider dengesi, bütçe yapma, tasarruf ve para biriktirme, yatırım yapma ve borçlanma, finansal hak ve yükümlülükler konuları işleniyor" dedi.