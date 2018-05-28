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28 Mayıs 2018 12:04

Madende iftarda buluştular

TTK Genel Müdürü ve beraberindekiler, maden ocağında iftar programı gerçekleştirdiler.

Madende iftarda buluştular

28 Mayıs 2018 12:04


TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Müsteşer Yardımcısı Zafer Benli, MTA Genel Müdürü Cengiz Erdem, yönetim kurulu üyeleri ve genel müdür yardımcıları, Genel Maden İşçileri Sendikası Başkanı Ahmet Demirci ve yönetim kurulu üyeleri, Karadon TİM Müessesesi Yönetimi ile birlikte Karadon kuyu derinleştirme çalışmalarını yerinde inceleyip Gelik İşletmesi Mekanize ayaktaki çalışmaları incelemek için yeraltına indiler.


Genel Müdür ve beraberindeki heyet inceleme sonrasında madenciler ile birlikte yeraltında iftarlarını yaptılar.




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