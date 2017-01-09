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09 Ocak 2017 09:34

Madende ölen 8 işçi dualarla anıldı

Madende ölen 8 işçi dualarla anıldı

09 Ocak 2017 09:34

Zonguldak’ta 4 yıl önce meydana gelen maden faciasında hayatını kaybeden 8 maden işçisi için anma töreni düzenlendi. Madene giren ve madenden çıkan işçiler, faciada ölen meslektaşları için dua etti.
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesesinde galeri sürme işlemi yapan taşeron firma işçileri, 7 Ocak 2013 tarihinde meydana gelen grizu patlamasında hayatını kaybetmişti. Olayda Hasan Bozacı, Hüseyin Kürekçi, Muharrem Yapıcı, Ahmet Şekerci, Yüksel Koca, Köksal Kadıoğlu, Muhsin Akyüz ve Satılmış Arslan hayatını kaybetmiş, 7 işçi de yaralanmıştı.
Hayatını kaybeden işçiler için TTK Kozlu Müessesesindeki 1 No’lu kuyunun başında tören düzenlendi. Törene TTK Genel Müdür vekili Ercan Gebeş, Kozlu Müessesesi Başkanı Kazım Eroğlu, GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci ve yönetim kurulu üyeleri, Maden Şehitleri Derneği Başkanı Ayhan Gökgöz ve işçiler katıldı.
Anma töreninde gece vardiyasında ocaktan çıkan ve gündüz vardiyasında ocağa girecek olan maden işçileri de hazır bulundu. Programda din görevlileri tarafından Kur’an-ı Kerim okundu.
Törende konuşan GMİS Kozlu Şube Başkanı Hüseyin Kolçak, “Taşeron sistemi ile çalışan ve maalesef burada kaybettiğimiz 8 arkadaşımızı anmak adına buradayız. Sizlerle beraber bu kurumu ayakta tutmak adına her türlü mücadeleyi vermemize rağmen maalesef bizim sesimizi duymayan hala sağır kulaklar var. Biz üretmek istiyoruz. Biz çalışmak istiyoruz. Bu kadar işçi açığıyla biz çalışmak istemiyoruz. Bundan sonraki süreçte de olabilecek kazalarda da biz sorumlu değiliz. Lütfen bizim sesimizi duysunlar” diye konuştu.
İşçilerden Şenol Tekin, “İnşallah bundan sonra böyle bir şey yaşanmaz. Böyle şeyler görmek istemiyoruz. Şu anda sözün bittiği yerdeyiz” dedi.
Okunan duaların ardından madencilere mevlit şekeri ikram edildi. Ocaktan çıkan işçiler evlerinin yolunu tutarken, vardiyası gelen işçiler ise çalışmak için madene indi.



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