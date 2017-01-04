Diğer
Kategoriler
04 Ocak 2017 14:29

Madende üzerine kaya parçası düşen işçi son yolculuğuna uğurlandı

Madende üzerine kaya parçası düşen işçi son yolculuğuna uğurlandı

04 Ocak 2017 14:29

Zonguldak’ta TTK’ya ait maden ocağında üzerine kaya parçası düşen maden işçisi, Gökçebey ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Türkiye Taşkömürü Kurumu Karadon Müessesesinde 32 yaşındaki maden işçisi Ayhan Badurlu, iş kazasında yaralandı. Üzerine kaya parçası düşen işçi; kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yerin eksi 260 metre altında meydana gelen iş kazasında ölen maden işçisi için Gökçebey ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Törene TTK Genel Müdür Vekili Ercan Gebeş, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci ve yönetim kurulu üyeleri, Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş ve vatandaşlar katıldı.
Maden işçisinin marangoz olan babası Mustafa Badurlu, cenaze töreninde güçlükle ayakta durabildi. Kalabalık nedeniyle cenaze namazı köy meydanında kılındı. Ölen işçinin cenazesi kılınan namazın ardından aile mezarlığına defnedildi.

“Madencilik zor sanat’
Cenaze törenine katılan Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Ahmet Demirci, “Yaradan Mevla’m hem, ülkemiz hem de TTK zor günlerden geçiyor. Bir tane daha iş arkadaşımızı bugün toprağa veriyoruz ve onun acısı da yüreğimizde. Gerçekten çok zor bir süreçteyiz, kelimeler kifayetsiz kalıyor. Kardeşimiz çalışkan, dürüst bir insandı. Tüm çalışanlarımız öyle ama bu kardeşimizin durumu çok daha farklıydı. Allah mekânını cennet eylesin. Tüm çalışanlarımıza yaradan Mevla’m kazasız günler geçirsin inşallah” dedi.

Geriye düğün fotoğrafları kaldı
2009 yılında maden işçisi olarak işe başlayan Ayhan Badurlu’nun dört yıl önce eşi Arzu Badurlu ile dünyaevine girdiği öğrenildi. Aile mezarlığına defnedilen maden işçisinden geriye düğününde çektirdiği mutlu günlerin fotoğrafları kaldı.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ZONGULDAK HABERLERİ
ZONGULDAK HAVA DURUMU
12
°
C
Yağmurlu
  • Perşembe
    Yağmurlu
    12°C
  • Cuma
    Yağmurlu
    4°C
  • Cumartesi
    Yoğun Kar Yağışı
    4°C
  • Pazar
    Kar Yağışlı
    0°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç