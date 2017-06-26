Mahalleliden tozuyan yola halılı çözüm

Gökçebey ilçesine bağlı 3 bin nüfuslu Bakacakkadı beldesinin 800 nüfuslu Satıbeyler Mahallesi’nde yaşayan sakinler, yaklaşık iki yıldır yapılmayan mahalle yoluna halı atarak geçici çözüm bulmaya çalışıyor. Belirli zamanlarda mahalle yolunu sulayarak tozdan arındırmak isteyen mahalle sakinleri, Ramazan Bayramı’nda gelen misafirlerini toz içerisinde karşılıyor.

Kendi çabalarıyla önlem aldıklarını ifade eden mahalle sakinleri, yetkililere seslerini duyurmaya çalışıyor. Eşinin astım hastası olduğunu anlatan 53 yaşındaki mahalle sakini Kenan Albuzlu, “Biz buradan evimizin önünde toz duman içerisindeyiz. Camiye giderken, işe giderken evimizin önünde oturamıyoruz. Cam, pencere açamıyoruz. Yollarda parke taşları söküldü. İki yıl oluyor. İller Bankası’nın kanalizasyonu geçti. Burada toz içerisindeyiz. Burada sürücü kursunun adayları araç kullanıyor. Kendileri bu yolun kiralandığını bu sebeple burada araç kullandıklarını söylüyorlar. Biz halk olarak camiye, kahveye gidemiyoruz. Belediye itfaiyeyi gönderiyor, bir tur suluyor. Biz de bu tozu önlemek amacıyla evlerimizde kullanmadığımız halı, kilim ne varsa komşular olarak yola atalım istedik. Yolu da tekrar sulamaya devam ediyoruz. Biz şu tozdan kurtulmak istiyoruz. Camiye bile toz içerisinde gidiyoruz. Çocuklarımızı alıp yol kenarında yürüyemez olduk. Amacımız şuydu, eşim astım hastası. Yola halı atalım istedik, ıslatarak da toz yukarı kalkmasın istedik. Komşularım da destek verdi. Bu şekilde geçici bir çözüm bulmaya çalıştık. Bu önlem nereye kadar devam edecek” diye konuştu.

“Camiye koşarak gidiyoruz”

Astım hastası olduğunu anlatan 53 yaşındaki Mürvet Albuzlu, “Evim burada yola yakın. Hergün yolu ıslıyoruz. Gündüz pencere açamıyoruz. Çamaşır zaten asamıyoruz. Biz derdimize bir çare bulunmasını istiyoruz. Sesimizi duyurmak istiyoruz. Bu yol iki yıldan bu yana böyle. Torunlarım geldi, camiye giderken üzerimiz tozlanmasın diye koşarak gidiyoruz” dedi.

Mahalle sakinlerinden 52 yaşındaki Ercan Albuz, “Üç yıldan beri bu tozu çekiyoruz. Hiçbir hizmet göremiyoruz. Önce su şebekesi yenilendi, hiçbir tanesi bağlanmadı. Arkasından kanalizasyona başlandı. Merkez Mahallesi ile Satıbeyler Mahallesi arası bırakıldı. Şimdi elektrik altyapısına başlandı. Geçici çözüm olsun diye yola halı serdik. Sesimizi duyurmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Mahalle sakinleri, yetkililere çağrıda bulunarak yaşadıkları sorunun çözülmesini istediler.