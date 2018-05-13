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13 Mayıs 2018 16:00

Makam şoförleri Kdz. Ereğli’de bir araya geldi

Türkiye Makam Şoförleri Derneği Genel Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri derneğin Zonguldak il temsilciliği tarafından düzenlenen kahvaltıda yaklaşık 50 kadar makam şoförü ile bir araya geldi.

Makam şoförleri Kdz. Ereğli’de bir araya geldi

13 Mayıs 2018 16:00


Türkiye Makam Şoförleri Derneği Genel Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri derneğin Zonguldak İl Temsilcisi Cem Yaman’ın davetlisi olarak Kdz. Ereğli ilçesinde düzenlenen kahvaltıya katıldı. Bu sabah Kdz. Ereğli Belediyesi’ne ait Sahil Kafe’de gerçekleşen kahvaltıda Kdz. Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu, Kızılay Derneği Başkanı Yusuf Oktay, AK Parti Zonguldak Milletvekili Aday Adayı Fatih Çakır ve çok sayıda makam şoförü katıldı.


Kahvaltıda konuşan Kdz. Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu, makam şoförlerinin en güvenilir insanlar olduğunu belirterek taşıdıkları kişinin her türlü sırrına vakıf olup eşinden bile yakın olduklarını söyledi. Böyle bir derneğin kurulması ve makam şoförlerinin bir araya gelmesinin sevindirici olduğunu belirten Madenoğlu, dernek yöneticilerine başarılar diledi.


Türkiye Makam Şoförleri Derneği Genel Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ise konuşmasında makam şoförlerinin önemine değindi. Yılmaz konuşmasında “Amacımız makam şoförleri arkadaşlarımızın mesleklerini geliştirmeleri ve eğitimlerini artırmaları adına yardımcı olmak. Herkesin makam şoförü olamayacağını, makam şoförünün ayrıcalığını anlatmaya çalışıyoruz. Derneğimizin kurulması ve verdiği hizmetlerden herkeste çok menün kaldı” dedi. Yılmaz derneğe desteklerinden dolayı Kdz. Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu’na teşekkür etti.


Türkiye Makam Şoförleri Derneği Zonguldak İl Temsilcisi Cem Yaman’da konuşmasında derneği daha iyi noktalara taşıyacaklarını belirterek desteklerinden dolayı Kdz. Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu ile Belediye Başkanı Hüseyin Uysal’a teşekkür etti.


Dernek üyeleri protokolün ayrılmasının ardından kendi aralarında meslekte yaşanan sorunların aşılması için yapılması gereken çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu.




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