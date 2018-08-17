Makarnayı yaktı, ekipleri harekete geçirdi

İhbar üzerine apartmana itfaiye ve doğalgaz acil müdahale ekipleri geldi.

Olay, Ereğli ilçesine bağlı Akarca Mahallesi Vatan Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, emekli tarih öğretmeni Niyazi Sevim’in ocakta unuttuğu makarnadan apartmana dumanlar yayıldı. Çıkan dumanın kokusunun nereden geldiğini anlayamayan apartman sakinleri dairelerden birinde yangın olduğu şüphesi ile itfaiye ekiplerine haber verdi. Apartmana gelen itfaiye ekipleri boş daireleri tek tek kontrol edip kokunun nereden geldiğini anlamaya çalıştı. Ekipler kontrollerini sürdürürken dairesinin kapısını açan yaşlı adam ocakta makarnanın yandığını ve kokunun oradan geldiğini söyledi. İtfaiye ekipleri ve doğalgaz acil müdahale ekipleri olayın anlaşılması üzerine istasyonlarına geri dönerken, apartman sakinleri de rahat bir nefes aldı.