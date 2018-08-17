Diğer
Kategoriler
17 Ağustos 2018 20:04

Makarnayı yaktı, ekipleri harekete geçirdi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde emekli öğretmenin ocağın üstünde unuttuğu makarnanın yanması sonucu çıkan dumanlar apartman sakinlerini ayağa kaldırdı.

Makarnayı yaktı, ekipleri harekete geçirdi

17 Ağustos 2018 20:04

İhbar üzerine apartmana itfaiye ve doğalgaz acil müdahale ekipleri geldi.


Olay, Ereğli ilçesine bağlı Akarca Mahallesi Vatan Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, emekli tarih öğretmeni Niyazi Sevim’in ocakta unuttuğu makarnadan apartmana dumanlar yayıldı. Çıkan dumanın kokusunun nereden geldiğini anlayamayan apartman sakinleri dairelerden birinde yangın olduğu şüphesi ile itfaiye ekiplerine haber verdi. Apartmana gelen itfaiye ekipleri boş daireleri tek tek kontrol edip kokunun nereden geldiğini anlamaya çalıştı. Ekipler kontrollerini sürdürürken dairesinin kapısını açan yaşlı adam ocakta makarnanın yandığını ve kokunun oradan geldiğini söyledi. İtfaiye ekipleri ve doğalgaz acil müdahale ekipleri olayın anlaşılması üzerine istasyonlarına geri dönerken, apartman sakinleri de rahat bir nefes aldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ZONGULDAK HABERLERİ
ZONGULDAK HAVA DURUMU
27
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    28°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    28°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç