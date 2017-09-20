Marijuana ticareti ‘teknik takibe’ takıldı

Zonguldak Alaplı İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Zonguldak Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Akçakoca bağlantılı olarak Alaplı’da uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. 4 ay süren teknik ve fiziki takip sonrasında Akçakoca ve Alaplı’da uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Kuzey Amerika bölgesinde yetişen bitkinin Akçakoca ilçesinden dağıtımının yapıldığı ve Alaplı ilçesinde satılacağı ihbarı üzerine yapılan operasyonda 21 gram marijuana ele geçirildi.

Aynı operasyon kapsamında Düzce-Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteği ile yapılan operasyon sırasında şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Yapılan aramada 1 adet ruhsatsız silah, 52 hap, Akçakoca ilçesinde ise 139 gram marijuana ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Piyasada çok az miktarda bulunduğu için maddi değeri çok yüksek olan marijuana adı verilen uyuşturucunun bu bölgede ilk defa yakalandığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Her iki olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.