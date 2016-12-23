Maskeli hırsızlık zanlıları tutuklandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 11 ayrı hırsızlık olayına karışan ve güvenlik kameralarından tanınmamak için kar maskesi kullanan 4 zanlıdan 3’ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Armutlucuma ve Yunuslu köyü civarında 11 ayrı hırsızlık olayına karışan Y.Y., U.Ç., E.K. ve Ş.Y., jandarma ekiplerinin civardaki güvenlik kameralarını incelemesi sonucu tespit edildi. Şüphelilerin adreslerine polis ekipleri ile birlikte operasyon düzenleyen jandarma ekipleri yapılan aramalar sırasında 2 av tüfeği, 2 tabanca, 102 av tüfeği mermisi, 2 adet el telsizi, kar maskesi, 100 karton sigara, 50 şişe viski, çeşitli miktarlarda yiyecek ve içecek malzemesi ele geçirdi. Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye getirilen 4 zanlıdan Y.Y., U.Ç. ve Ş.Y. nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Zanlılar hastanede sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından Beycuma M Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.