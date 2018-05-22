Zonguldak Merkez Yayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Zonguldak İl Temsilciğinin başlattığı “Plastik Mavi Kapak Kampanyası” projesine destek verdi. Yaklaşık 7 ay süren kampanyada toplanan 210 kilogram plastik mavi kapak Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği İl Temsilciliğine teslim edildi. Mavi kapaklardan elde edilen bir akülü tekerlekli sandalye, düzenlenen törende 10 yaşında iken geçirdiği menenjit hastalığı sonucu belden aşağısı sakat kalan ve işitme duyusunu kaybeden 36 yaşındaki İlknur Öncü’ye teslim edildi. Çaycuma Kent Konseyi önünde yapılan törene, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Çaycuma Kent Konseyi Başkanı Berna Çimsalan Özyurt, Türkiye Omurilik Felçliler Derneği Zonguldak Şube Başkanı Cem Cemal Ünal okul idarecileri ve öğrencilerle engelli yakınları katıldı.

Törende konuşan Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği İl Temsilcisi Cem Cemal Ünal, plastik mavi kapak kampanyalarının devam ettiğini belirterek, “Mavi kapak diyoruz ama her türlü kapağı topluyoruz. Yayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Zonguldak’tan gelerek topladıkları kapakları getirdiler. Bir engelli arkadaşımıza kan oldular, can oldular. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Projemiz Çaycuma Belediyesi, Çaycuma Kaymakamlığı ve Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği İl Temsilciliğince ortaklaşa yürütülüyor. Bu kampanya sonsuza kadar devam edecek. Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği olarak katkılarından dolayı Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı’ya şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Yayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerine hem yaptıkları bu güzel hizmetlerden dolayı hem de Çaycuma’ya geldikleri için teşekkür eden Belediye Başkan Kantarcı “Bu tür kampanyalar bir taraftan çevrenin kirlenmesine engel oluyor, diğer taraftan da geri dönüştürülebilen bu malzemelerle de çocuklarımıza, gençlerimize, engellilerimize böyle güzel imkanlar yaratıyor. Bunlar haz duyulacak işler. İnsanların nüfusu hızla çoğalıyor ve dünyamız hızla kirleniyor. Nerelere giderseniz gidin dere kenarlarında her yerde bu kirlilikler göze çarpıyor. Bizim bu yönde bir farkındalık oluşturmamız, dünyamızın daha fazla kirlenmesinin önüne geçmemiz bunun için de toplum olarak seferber olmamız artık bir zorunluluk oldu. Bu keyfi bir iş olmaktan çıktı, çok ciddi bir sorumluluk, çok ciddi bir eylem gerektiren bir iş. Diğer taraftan toplumumuzun yüzde 10’unun engelli olduğunu biliyoruz. Herkesin de gelecekte birer engelli aday olduğunun farkındayız. Çuvallar dolusu kapaklar toplamışsınız. Bunların ne kadar zor olduğunu yakından ilgilenenler bilecektir. Ben insanlık adına, toplum adına ve değerli engelli arkadaşlarımız adına hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu konudaki çalışmalarınızı da sürdürmenizi ve hepimizin de bir çevre gönüllüsü olarak ölünceye kadar da bu işleri yapmamızı arzu ediyorum, istiyorum. İyi ki geldiniz iyi ki varsınız.”

Daha sonra engelli İlknur Öncü’ye akülü tekerlekli sandalye teslim edildi. Törende Hasan Oruç isimli yaşlı bir adama da tekerlekli sandalye verildi. İlk kez akülü tekerlekli sandalyeye kavuşan engelli İlknur Öncü büyük sevinç yaşadı. İlknur Öncü annesi Hayriye ve babası Ramazan Öncü yardımıyla akülü tekerlekli sandalyesi ile tur attı. Başkan Kantarcı tören sonunda, Yayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Cengiz Barış Deveci’ye katkılarından dolayı belge verdi. Başkan Kantarcı, belgeyi takdim ederken, “Manevi değeri olan bir belge. Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği İl Temsilcisi Cem Cemal Ünal 4 yıldan beri güzel işler yapıyor. İki de bir beni buraya çağırıyor, hiç boş durmuyor. Ve sürekli bunları yapıyor. Tabi bunlara can kurban” diye konuştu.

Yayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Cengiz Barış Deveci de, Başkanı Kantarcı’ya teşekkür ederek, “Yardımların yerine ulaştığını görmek bizim için de güzel. İlknur Öncü kardeşimize hayırlı olsun diyoruz. Allah şifa versin” dedi. Tören, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.