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Meclis Üyesi Sarı'nın babası vefat etti

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Sarı’nın babası Mehmet Sarı hayatını kaybetti.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Sarı'nın babası Mehmet Sarı hayatını kaybetti.


Gülüç Belediyesi meclis üyelerinden Mustafa Sarı'nın evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden babası Mehmet Sarı için cenaze töreni düzenlendi. Merhum Sarı, bu gün öğle namazı sonrası Gülüç Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazı ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve Sarı ailesinin yakınları katıldı.

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