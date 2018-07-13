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13 Temmuz 2018 16:31

Medem 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü şehitleri anma programı gerçekleştirildi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları ve Değerler Eğitimi Uygulama Araştırma Merkezi Yaz Kursuna katılan 8-13 yaş öğrencilerinin hazırladığı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Şehitleri anma programını Tahir Karauğuz Konferans Salonu gerçekleştirildi.

Medem 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü şehitleri anma programı gerçekleştirildi

13 Temmuz 2018 16:31


Programa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemal Büyükgüzel, Daire başkanları akademik ve idari personel ve öğrenci velileri katıldı. Programda MEDEM Müdürü Elif Gür’ün açılış konuşması, 15 Temmuz kısa filmi " Benim Babam”ın gösterimi, MEDEM Çocuk Korosu İşaret Diliyle İstiklal Marşını okumaları ve eşlik etmeleri, Çocukların Gözüyle 15 Temmuz şiirleri ve kapanış şeklinde tamamlandı. Program açılışında kurs öğrencilerinden Elif Demir (8) şehitler için Kuran okudu.


Ardından Medeniyet Araştırmaları ve Değerler Eğitimi Uygulama Araştırma Merkezi Müdür Öğretim Görevlisi Elif Gür 15 Temmuz vurgulu konuşmasında MEDEM’in Değer odaklı çalışmaları kapsamında yaz kurslarına devam ettiklerini belirterek şunları söyledi: “Biz çocuklarımızı ve dolaysıyla gelecek nesilleri yetiştirirken çift kanatla uçabilmelerini sağlayacak donanımları ön plana çıkararak yetişmelerini umut ediyoruz. Bunun için aklını bilim ve teknolojiyle doyururken kalbini ve ruhunu da manevi değerlerle süslemeye çalışıyoruz. Biliyoruz ki tek kanatla bir kuş uçamaz. Mukaddesatına geleneğine ve geleceğine sahip çıkacak nesiller yetiştirmek bizim elimizde. Biz millet olarak 15 Temmuzda çocuklarımıza iradelerini hiç kimseye teslim etmemeleri gerektiğini anlatmış olduk. Onların daha güzel yarınlara uyanması için verilen mücadelenin tohumları daha güzel yarınlarda çiçek açacaktır. Zihin dünyası milli ve manevi değerlerle donanmış çağın bilim ve teknolojisiyle aydınlanmış, vatanına ve mukaddesatına sahip çıkacak nesiller yetiştirmek umuduyla.”


Program sonrasında öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekildi.




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