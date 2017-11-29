Merakla başladığı gemi modelciliği işini 45 yıldır sürdürüyor

Beden eğitimi öğretmenliği yapan 58 yaşındaki Ümit Yönet, 45 yıl önce gemi modelciliğine merak sardı. Bir süre gemi modelciliği üzerinde çalışan Yönet, yöresel ahşap teknelerin modellerini yapmaya başladı. Kendi imkanlarıyla çalışmalarını sürdüren Yönet, işini profesyonel olarak devam ettirdi.

Bülent Ecevit Üniversitesinden gelen davet üzerine Mühendislik Fakültesinde bir günlük model gemi sergisi açan Yönet, öğrencilerin de büyük ilgisini gördü.

"Amacımız gemi sevgisini göstermek"

Sahil kıyısında yetişmesi sebebiyle denizi ve dolayısıyla da gemileri sevdiğini anlatan Ümit Yönet, "İstanbul Gemi Modelcileri Derneği üyesiyim. Zonguldaklıyım. Bu sergiyi BEÜ’den gelen davet üzerine açtık. Öğrencilerimize biraz gemi modelciliği, biraz deniz kenarında bir üniversite olmanın verdiği gemi sevgisini göstermek için açtık. Burada bizim kendi yöresel ahşap teknelerimiz var. Çektirmeler, takalar, piyadeler onları sergiliyoruz. Bir de Bandırma Vapurumuz var. Bir de tarihi gemilerimizden E11 İngiliz denizaltısı var. Bunları sergiliyoruz. Üniversitemizin ileriye dönük bir talebi olursa yine bir sergi düşünebiliriz. Bütün izlenimler merak ile başladı. Biz sahil çocuğuyuz sonuçta. Deniz sevgisi, gemi sevgisi, gemi merakı ve sonra vakit harcamaya başlıyorsunuz. İş modelciliğe, hobiye dönüşüyor. Hem profesyonel anlamda hem de amatör anlamda yapıyorsunuz."