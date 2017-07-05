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05 Temmuz 2017 18:01

Merdivenlerden düşen yaşlı kadın ağır yaralandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde merdivenlerden düşen yaşlı kadın ağır yaralandı.

Merdivenlerden düşen yaşlı kadın ağır yaralandı

05 Temmuz 2017 18:01


Olay Sarıkorkmaz Mahallesi, Karga sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, merdivenlerden inerken dengesini kaybeden 70 yaşındaki Nuriye Bozkurt yuvarlanarak düştü. Kafasını beton zemine çarpan yaşlı kadın ağır yaralandı. Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaşlı kadının sağlık durumunun ciddiyeti koruduğu öğrenilirken, olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.




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