Diğer
Kategoriler
05 Eylül 2018 19:01

Merih Şuğle Ortaokulu hizmete girdi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 24 derslikli Merih Şuğle Ortaokulu’nun yapımı tamamlanarak hizmete girdi.

Merih Şuğle Ortaokulu hizmete girdi

05 Eylül 2018 19:01


Kdz. Ereğli ilçesinde yapımına geçtiğimiz yıl başlanan Merih Şuğle Ortaokulu’nın inşaatı tamamlanırken, 2018-2019 eğitim öğretim yılında faaliyete başlayacağı belirtildi.


24 dersliğiyle yüksek öğrenci kapasiteli Merih Şuğle Ortaokulu görsel sanatlar atölyesi, teknoloji ve tasarım atölyesi, bilişim teknolojileri sınıfı, fen laboratuvarı, zeka oyunları sınıfı, destek eğitim odası, çok amaçlı salonu ve kütüphanesinin yanı sıra özel oturma alanlarıyla donatılmış yemyeşil bahçesinde yer alan basketbol sahası, voleybol sahası, futbol sahası ve tenis kortuyla öğrencilerin her türlü ihtiyacını karşılamaya hazır durumda olduğu ifade edildi. Merhum Hakim Albay Tahsin Şuğle adına daha önce yoğun bakım ünitesi yaptıran hayırsever kardeşler Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde görevli Doç Dr. Mehmet Ali Şuğle ve Avukat kardeşi Havva Mehlika Şuğle’nin annelerinin adını taşıyan Merih Şuğle Ortaokulu, hedefleriyle de Kdz. Ereğli’de eğitime büyük katkı sağladı.


Yeni hizmete girecek ortaokulun fiziki ve sosyal alanları ile öğrencilere çok büyük değerler kazandıracağını belirten Merih Şuğle Ortaokulu Müdürü Kadir Korkmaz, “Eğitimin olmazsa olmazı akademik başarının yanı sıra öğrencilerin yeteneklerini ortaya koymalarına ve geliştirmelerine imkan sağlayacak sosyal ve kültürel etkinlikleriyle, teknolojinin ışığında bilim çağını yakalayan robotik kodlama çalışmalarıyla, yabancı dil ağırlıklı eğitimiyle Merih Şuğle Ortaokulu, Kdz. Ereğli’de başlayan eğitim yolculuğunda her anlamda donanımlı, okuyan, araştıran, öğrenmeyi davranış haline getirmiş, güncel olanı takip eden, çağdaş, modern, farkındalığı yüksek, dünyada ve Türkiye’de tercih edilen bireyler yetiştirme hedefinde. Merih Şuğle Ortaokulu, eksiksiz öğretmen kadrosu, çarpıcı eğitim uygulamaları, özgün projeleri, zengin sosyal ve kültürel etkinlileriyle 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı için geri sayıma başladı. Kayıt ve nakiller başlamış olup, iş ve işlemler okul müdürlüğünce yapılmaktadır” dedi.


Yapımı yaklaşık 4 milyon TL’ye mal olan Merih Şuğle Ortaokulu Kırmacı Mahallesi Hasan Canver Caddesi, Ereğli İlkokulu yanında bu yıl eğitim-öğretime başlayacak.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ZONGULDAK HABERLERİ
ZONGULDAK HAVA DURUMU
23
°
C
Kuvetli Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Cuma
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Cumartesi
    Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    24°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç