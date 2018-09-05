Merih Şuğle Ortaokulu hizmete girdi

Kdz. Ereğli ilçesinde yapımına geçtiğimiz yıl başlanan Merih Şuğle Ortaokulu’nın inşaatı tamamlanırken, 2018-2019 eğitim öğretim yılında faaliyete başlayacağı belirtildi.

24 dersliğiyle yüksek öğrenci kapasiteli Merih Şuğle Ortaokulu görsel sanatlar atölyesi, teknoloji ve tasarım atölyesi, bilişim teknolojileri sınıfı, fen laboratuvarı, zeka oyunları sınıfı, destek eğitim odası, çok amaçlı salonu ve kütüphanesinin yanı sıra özel oturma alanlarıyla donatılmış yemyeşil bahçesinde yer alan basketbol sahası, voleybol sahası, futbol sahası ve tenis kortuyla öğrencilerin her türlü ihtiyacını karşılamaya hazır durumda olduğu ifade edildi. Merhum Hakim Albay Tahsin Şuğle adına daha önce yoğun bakım ünitesi yaptıran hayırsever kardeşler Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde görevli Doç Dr. Mehmet Ali Şuğle ve Avukat kardeşi Havva Mehlika Şuğle’nin annelerinin adını taşıyan Merih Şuğle Ortaokulu, hedefleriyle de Kdz. Ereğli’de eğitime büyük katkı sağladı.

Yeni hizmete girecek ortaokulun fiziki ve sosyal alanları ile öğrencilere çok büyük değerler kazandıracağını belirten Merih Şuğle Ortaokulu Müdürü Kadir Korkmaz, “Eğitimin olmazsa olmazı akademik başarının yanı sıra öğrencilerin yeteneklerini ortaya koymalarına ve geliştirmelerine imkan sağlayacak sosyal ve kültürel etkinlikleriyle, teknolojinin ışığında bilim çağını yakalayan robotik kodlama çalışmalarıyla, yabancı dil ağırlıklı eğitimiyle Merih Şuğle Ortaokulu, Kdz. Ereğli’de başlayan eğitim yolculuğunda her anlamda donanımlı, okuyan, araştıran, öğrenmeyi davranış haline getirmiş, güncel olanı takip eden, çağdaş, modern, farkındalığı yüksek, dünyada ve Türkiye’de tercih edilen bireyler yetiştirme hedefinde. Merih Şuğle Ortaokulu, eksiksiz öğretmen kadrosu, çarpıcı eğitim uygulamaları, özgün projeleri, zengin sosyal ve kültürel etkinlileriyle 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı için geri sayıma başladı. Kayıt ve nakiller başlamış olup, iş ve işlemler okul müdürlüğünce yapılmaktadır” dedi.

Yapımı yaklaşık 4 milyon TL’ye mal olan Merih Şuğle Ortaokulu Kırmacı Mahallesi Hasan Canver Caddesi, Ereğli İlkokulu yanında bu yıl eğitim-öğretime başlayacak.