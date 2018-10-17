Mesleki Eğitim Merkezi ile BAKKA sözleşme imzaladı

Zonguldak Mesleki Eğitim Merkezi 'Robotik Eğitim Merkezi' kurmak için Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı ile sözleşme imzaladı.

Okul Müdürü Gülşen Taşten, Elektronik Öğretmeni Tolunay Demirci, İstanbul Merkezli Teknik Eğitim Platformu ve Karaelmas Platformu ZONDEF, ZONSİAD üyeleri Metin Kara ve Şenol Birol Kabarık ile Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı yetkililerinin hazır bulunduğu imza töreninde okul müdürü Gülşen Taşten; "Bu proje ile okulumuzda 1 Adet Robotik Kodlama Laboratuvarının kurulması, 1 Adet Robotik Elektronik Laboratuvarının kurulması, 1 Adet Robotik Mekanik Laboratuvarının kurulması gerçekleştirilip öğrencilerin ve halkın kullanımına sunulacak. Şehrimiz ve Ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz. Hayırlı olsun. Dedi.

Elektronik Öğretmeni Tolunay Demirci ise; "Zonguldak'taki Mesleki ve Teknik Eğitimi, disiplinlerarası eğitim platformuna yükselterek dünya düzeyinde eğitim verilen, Robotik Eğitim Laboratuvarları oluşturabilmek, biryanı eksik sanal platformlar yerine Elektrik-Elektronik, Bilişim Programlama-Kodlama ve Mekanik olarak komple çözüme dayalı gerçek ortam projeleri üretebilen ekip çalışması yapabilen teknik elemanlar yetiştirebilmek, dersleri tahtada ve güncelliğini yitirmiş devreler üzerinde işlemek yerine, öğrencilerin bizzat tasarlayıp ürettikleri her düzeydeki Robot projeleri üzerinde işleyebilmek, öğrencilerin okulda öğrendikleri ile iş hayatında karşılaşacaklarını eşitleyerek mezun olduklarında iş hayatına hazır olmalarını sağlayabilmek, sadece kendi okul öğrencilerimize değil, diğer okul öğretmen ve öğrencileri ile piyasadaki ustalarımıza da hizmet sunabilmek ve yurt dışı bağımlılığın azaltılması ile yurt dışına giden milli servetin bölgemizde, memleketimizde kalmasına katkıda bulunabilmek amacıyla hazırladığımız “21. Yüzyıl Disiplinler Arası Eğitimine Robotik Kullanımı İle Adaptasyon” isimli 304.000TL lik projemizin BAKKA tarafından kabul edilmesiyle Zonguldak ilk “Robotik Eğitim Merkezi'ne” kavuşmuş oluyor. Kömür ile ölüm arasına sıkışmış bölge insanımıza bir nefes aldırmasını umduğumuz Projenin havada kalmayıp gerçekleştirilebilmesi için destek olacaklarını yazılı ve sözlü olarak belirten İstanbul Merkezli Teknik Eğitim Platformuna, Karaelmas Platformuna, Bülent Ecevit Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Fakültesi, Yrd. Doc. Dr. Oğuz Koçer, Bülent Ecevit Üniversitesi Mekanik Mekatronik Sistemler Topluluğu Üyeleri, Karaelmas Gazeteciler Derneği, Zonguldak Mesleki ve Teknik Eğitim Vakfı ile Zonguldak Elektrikçiler ve Radyocular Odasına teşekkürü bir borç biliriz" ifadelerine yer verdi.