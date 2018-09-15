Mesleki Eğitim Merkezi'nde çeyiz çıkarma töreni yapıldı

Bülent Ecevit Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı Doc. Dr. Oğuz Koçar, “Gelecek Makine, Elektronik ve Bilişim disiplinlerini içeren Robotik Teknolojiden geçiyor. Çocuklarımızı bu çalışmalara yöneltirsek geleceğin mühendisleri daha başarılı olacaktır. Bu projeye ve benzer projelere desteğimiz devam edecek” dedi.

İl MEM Şube Müdürü İsmail Öztürk ise “Bu proje Zonguldak için çok önemli bir proje. Özellikle bilgi, beceri ve malzemelerin diğer okullarla paylaşılmış olmasından dolayı Zonguldak Mesleki Eğitim Merkezini kutluyorum. Öğrenci eğitimlerinin yapılacağı Kız Meslek Lisesi Uygulamalı Anaokulu, Mithatpaşa İlkokulu, İbrahim Fikri Anıl Ortaokulu, Zonguldak Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi, Karaelmas Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi ile Özel Mesleki Eğitim Merkezi öğretmenlerine başarılar diliyorum” diye ifade etti.

Proje yürütücüsü Tolunay Demirci de “TÜBİTAK 4007 desteği alan “Hayallerimi Sınırlama” isimli projemizin ilk ayağı olan Eğiticilerin Eğitimi Etkinliğini Bülent Ecevit Üniversitesi hocaları Doç. Dr. Hamdi Alper Özyiğit, Yrd. Doç. Dr. Oğuz Koçar, Dr. Çağlar Uyulan ve mühendislik öğrencilerinin destekleri ile 03-14 Eylül 2018 tarihleri arasında Zonguldak Mesleki Eğitim Merkezinde gerçekleştirdik. Bu etkinlikte proje personelimiz ve rehberlerimiz Robotik Kodlama Eğitimlerinde kullanacağımız tüm malzemeleri tanıdılar, kendi kullanacakları malzemelerin kullanımlarını öğrendiler, anaokulundan üniversite ye kadar olan sürecin ortak eğitim planını hazırladılar. Projede yer almayan öğretmen arkadaşlar ve halkımızda çalışmalara gönüllü olarak katılım sağladılar. Aldığımız geri dönüşlerde gördük ki bu alanda Zonguldak ilinde bu konuda önemli bir eksiklik var ve biz bu eksiğin tamamlanması için çok önemli adımlar atıyoruz. Artık projenin ikinci ayağına yani okullarımızda yapılacak eğitimlere geçiyoruz. Öğretmenlerimiz bu gün çeyizlerini alıp okullarında öğrencilerin hayallerine ışık olacaklar. Biz teknik okuluz. Bizim çeyizimiz tabi ki teknik olur. Zonguldak için, Türkiye için, çocuklarımızın geleceği için, “Haydi Geleceği Birlikte Kodlayalım” dedi.