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06 Mayıs 2018 18:33

Meteorolojiden Zonguldak ve Bartın için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkilileri Zonguldak ve Bartın çevrelerinde sağanak ve kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteorolojiden Zonguldak ve Bartın için kuvvetli yağış uyarısı

06 Mayıs 2018 18:33


Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bartın ve Zonguldak çevrelerinde kuvvetli yağış beklendiği uyarısında bulundu. Uyarıda, "Zonguldak ve Bartın çevrelerinde halen devam eden sağanak yağışların, gece saatlerinde etkisini artırarak yarın (Pazartesi) kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, ağış anında kuvvetli rüzgar, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.


Ani sel baskını, ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.




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