Meteorolojiden 5 il için son dakika sağanak yağış uyarısı geldi. Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın illeriyle ilgili yapılan uyarıda; şiddetli sağanak yağış beklendiği bilgisi verildi. Öte yandan vatandaşlara yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması çağrısında bulunuldu. Uyarıların ardından Zonguldak’ta gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise çareyi saçak altları ve bina girişlerine saklanmakta buldu. Bazı vatandaşlar yağmurluk giydi, bazıları da yağmurda koştu. Liman Caddesi’nde balıkçı tekneleri limana demirledi. Yağışın gün boyu sürmesi bekleniyor.