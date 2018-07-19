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19 Temmuz 2018 10:45

Meteorolojinin uyarılarının ardından Zonguldak’ta kuvvetli sağanak etkili oldu

Zonguldak’ta meteorolojinin uyarılarının ardından kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu.

Meteorolojinin uyarılarının ardından Zonguldak’ta kuvvetli sağanak etkili oldu

19 Temmuz 2018 10:45


Meteorolojiden 5 il için son dakika sağanak yağış uyarısı geldi. Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın illeriyle ilgili yapılan uyarıda; şiddetli sağanak yağış beklendiği bilgisi verildi. Öte yandan vatandaşlara yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması çağrısında bulunuldu. Uyarıların ardından Zonguldak’ta gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise çareyi saçak altları ve bina girişlerine saklanmakta buldu. Bazı vatandaşlar yağmurluk giydi, bazıları da yağmurda koştu. Liman Caddesi’nde balıkçı tekneleri limana demirledi. Yağışın gün boyu sürmesi bekleniyor.




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