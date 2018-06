MFA çalışanları ile iftarda buluştu

Bir otelde verilen ve yaklaşık 120 kişinin katıldığı iftar programına Solunum ve Koruyucu Maskeler (MFA) sahiplerinden Fatih Furtun ve Murat Uzun ve aileleri, çalışanlar ve basın mensupları katıldı. MFA ortaklarından Murat Uzun konuşmasında; "Her yıl geleneksel hale getirdiğimiz hem kucaklaşma hem kaynaşma hem de bir anlamda rahatlama yemeği olan kabul ettiğimiz hem de helalleşme yemeği olan iftar yemeğine hepiniz hoş geldiniz. Meblağ olarak yaklaşık 50 kişiyle iftar yemeği yapmıştık bu sene 120 kişiye iftar açtırdık seneye inşallah kendi fabrikamız da çok daha farklı atmosferde çok daha fazla çalışma arkadaşlarımızla beraber bir iftar yemeğini yeni fabrikamızda açtırmayı ümit ediyoruz. Sizler üretiyorsunuz bizler yapmaya çalışıyoruz. Şirketimizi yönetmeye gayret ediyoruz. Bu çerçevede hem şehrimize hem milletimize hem devletimize hep birlikte çok çok önemli bir sanayii kuruluşunu kazandırmak üzere bu yolda mücadele veriyoruz. İnanıyorum ki bu yolun sonu her birimiz için çok güzel anılarla dolu olacak hem şehrimize hem devletimize hem milletimize çok yararlı hizmetler verecek bir sanayii grubunun temellerini attık ve bundan sonra bu yolda birlikte yürüyeceğiz. Ben her ramazanda olduğu gibi şunu söylüyorum elbette ki çalışma anında zaman zaman istesek te istemesek de birbirimizi üzdüğümüz birbirimizi kırdığımız anlar olabilir beklentilere cevap veremediğimiz anlar olabilir ama bir şey var ki fatih bey ve ben her ne yapıyorsak kişisel zenginliğimiz için değil samimi olarak ulusal zenginliğimiz için memleketimize devletimize yararlı hizmetler yapabilmek için bir gayretin içerisindeyiz. En son dahi istemeyeceğimiz şey sizlerin kalplerini kırmak sizlerin bilmeden dahi olsa hakkınıza girmek olurda bizde benim gönlümün kırıldığı maddi olarak yada manevi olarak her kimde eyer bir kırgınlığımız bir üzgünlüğe sebep olmuşluğumuz varsa biz her sene olduğu gibi bu senede ramazan ayını helalleşme ayı olarak belirliyoruz ve diyoruz ki yarın sabah itibariyle bu kardeşlerimiz bizlere ulaşsınlar ve biz onlarla helalleşelim bunu çok önemsiyoruz eyer biz bu ruhu kaybedersek işimizin bereketi kaçar işimizin bereketi kaçarsa hedefe varacağımız yol şaşar yol şaşarsa zaten söylemeye gerek yok. Bu vesileyle bu geceye katılımınızdan dolayı her birinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum bizden yana bir hak varsa ben kendi adıma bu hakkı helal ediyorum ve bugüne kadarki ticaretimizde çalışma arkadaşlığımızda yol arkadaşlığımızda gönül arkadaşlığımızda da sizlerden helallik istiyoruz sağ olun var olun" ifadelerine yer verdi.

Murat Uzunun ardından konuşan Fatih Furtun ise; "Ben herkese MFA’da çalışan MFA’yı MFA yapan her birinize çok teşekkür etmek istiyorum. Ülkemizdeki olumsuz ekonomi şartlarına rağmen biz bu seneye güzel girdik güzel devam ediyoruz. Güzel bitireceğiz özellikle ihracat anlamında çok güzel gelişmeler yakaladık ve burada MFA’daki herkese teker teker teşekkür etmek istiyorum. Allah’ın izniyle seneye yeni fabrikamızda yeni çalışma arkadaşlarımızla ve daha dinç olanaklarımızla belki fabrikamızın avlusunda yapacağımız iftarla tekrar merhaba diyeceğiz tekrar herkese teşekkür ediyorum şimdiden herkesin ramazan bayramını kutluyorum Allah hepinizin gönlüne göre versin" dedi.