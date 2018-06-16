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16 Haziran 2018 11:39

MHP adayları, Bayat ve Sücüllü’de halk ile bayramlaştı

27.

MHP adayları, Bayat ve Sücüllü’de halk ile bayramlaştı

16 Haziran 2018 11:39

Dönem MHP Zonguldak 1.Sıra Milletvekili Adayı Hamdi Ayan, Ramazan bayramı dolayısıyla Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı olan Bayat ve Sücüllü köylerinde vatandaşlarla bayramlaştı.


MHP Zonguldak Milletvekili adayı Hamdi Ayan, beraberinde 2.sıra adayı Abdullah Bekar, 3.sıra adayı Fehmi Nuhoğlu, İl Başkanı Metin Soydaş ve partililerin katılımıyla Ramazan bayramı kapsamında vatandaşlarla bayramlaştı ve halkın sıkıntılarını dinledi. Ayan, ayrıca 9 gün sonra yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri dolayısıyla destek istedi.


Ayan daha sonra Merkez İlçeye bağlı Elvanpazarcık beldesine geçerek burada vatandaşlarla bir araya geldi ve bayramlarını kutladı.




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