MHP bayramlaştı

İl Başkanı Metin Soydaş, eski İl Başkanı aynı zamanda MHP Zonguldak 1.sıra Milletvekili Adayı Hamdi Ayan, 5.sıra adayı Sebil Sümeyye Bıyıklı, Merkez İlçe Başkanı Niyazi Kıransoy, İl Kadın Kolları Başkanı Mevlüde Yalçıner ve partililerin katılımıyla bayramlaşma yapıldı.

Bayramlaşmadan sonra açıklama yapan eski İl Başkanı 27.dönem MHP Zonguldak 1.sıra Milletvekili Adayı Hamdi Ayan açıklamalarda bulundu. Ayan açıklamasında, “24 Haziran’da TBMM şekillenecek. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimleri var. Bunların bugünden hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ben diğer arkadaşlara seslenerek Zonguldak’ı bölmeden parçalamadan, bir seçim alma uğruna yalanlar söylemeden, milletvekili adayları üzerinden bir spekülasyon yaratmadan herkes yapmak istediklerini yapacaklarını anlatsın.” diyerek sözlerini şu şekilde sürdürdü;

“Hep birlikte Ramazan aynı idrak ettik, bugün bayramın birinci günü. Ramazan bayramının diğer adı şeker bayramıdır. Bu bayram şeker tadında geçiyor. Gerek protokol bayramlaşması gerekse caddelerde Zonguldak’ta güzel bir kardeşlik ortamı gördük. Yapmaya çalıştığımız ve test ettiğimiz çalışmalar bunlardır. Artık önümüzde son viraj vardır. 24 Haziran’da TBMM şekillenecek. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimleri var. Bunların bugünden hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ben diğer arkadaşlara seslenerek Zonguldak’ı bölmeden parçalamadan, bir seçim alma uğruna yalanlar söylemeden, milletvekili adayları üzerinden bir spekülasyon yaratmadan herkes yapmak istediklerini yapacaklarını anlatsın. Bu şekilde de devam etsin. Dolayısıyla 24 Haziran sonrasında şekillenecek olan milletvekilliği yapısının 25 Haziran’dan sonra beraber olabilmenin yollarını da kapatmamak lazım. Evet o gün meclis şekillenecek, AKP, CHP ve MHP olarak şekillenecek. Bir şekillenecek. Önümüzdeki günlerde de ise bu tamamıyla olacak. Zonguldak’a beraber hizmet edeceğiz. Bu saatten sonra herkes yapacağı projeleri anlatsın. Ayrıştıran, kutuplaştıran sözcükleri artık kullanmasınlar. Kardeşlik hakkında konuşsunlar bu şekilde faydalanacağız. Bu duygu ve düşüncelerle bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum.”