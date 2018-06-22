MHP’den mehteranlı gövde gösterisi

Ereğli ilçesinde MHP adayları Mehteran Takımı eşliğinde gövde gösterisi yaptı.

Sahil bandından başlayan yürüyüşe, MHP Milletvekili adayları Hamdi Ayan, Abdullah Bekar, Fehmi Nuhoğlu, Taner Kayı, Sebil Sümeyye Bıyıklı, İl Başkanı Metin Soydaş, Kdz Ereğli İlçe Başkanı Rahman Demirtürk, diğer ilçelerin başkanları, İl Kadın Kolları, Ülkü Ocakları ve kalabalık vatandaş topluluğu katıldı.

Sahil bandından yaklaşık olarak 1 saatte yakın yürüyen topluluk ellerinde Türk Bayrağıyla sloganlar attı. Daha sonra Abalı Sokak’ta ise Kdz. Ereğli’de devam eden programın miting ile finali gerçekleştirildi. Burada konuşma yapan MHP Zonguldak 1.sıra Milletvekili Adayı Hamdi Ayan; “Zonguldak’ın bütün ilçeleri, 17 beldesi, bütün köylerini hemen hemen gezme şansı buldum. İnsanlarımızın bizden tek istediği bir şey var. Seçildikten sonra da bizi unutmayın.” dedi.

Ayan konuşmasına şöyle devam etti; “Evet, öylesi bir süreçlerden geçtik ki. Milliyetçi Hareket Partisi dağıldı denildi. Milliyetçi Hareket Partisi yok dendiği bir dönemde Milliyetçi Hareket Partisinin bütün teşkilatları ayakta kalmasını başardı. Bu zamanlar, bu süreçler kolay süreçler değildi. Cenabı Allah şükürler olsun bugün MHP Zonguldak’ın umut kapısı olmuştur. Zonguldaklı hemşerilerimiz bizlere umut bağlamıştır. Bizlere sorumluluk yüklemişlerdir. Uzun yıllardır siyasette olan bir kardeşiniz olarak yüklenmiş olduğumuz yükün ağırlığının farkındayız. Söylemiş olduklarımızı seçerek söylüyoruz. Dolayısıyla vermiş olduğumuz sözleri, yeminleri bilerek ediyoruz. Artık bu yeminlere, sözlere Zonguldak’ın ihtiyacı vardır. Zonguldak’ın bütün ilçeleri, 17 beldesi, bütün köylerini hemen hemen gezme şansı buldum. İnsanlarımızın bizden tek istediği bir şey var. Seçildikten sonra da bizi unutmayın. İşte bu kadar basit olan bir şey, ne isteniliyor seçen kişiler seçtikleri kişileri sadece yanında görmek istiyor. Mesele bu. Biz buna talibiz. Bunun yanı sıra da 30 yıldır kaybeden Zonguldak’a da bu mahpus kaderine de arkadaşlarımız ile birlikte dur demek için yollardayız. İşte bu söylediklerimiz, bu yeminlerimiz, bu haklarımız karşılık bulmuştur. Devlet adamları bizim devlet adamlarımızdır. Hepsi lazım. Bakın siyaseti yapmasını çok şükür bilirim ben. 24 Haziran gelip geçtikten sonra işim bu yerel yönetimler ile onlarda rahat oturmayacak. Onlarda çalışacak. Buradan söylüyorum evet teveccüh var ki ortada MHP, AK Parti ve CHP’den bir meclis teşekkül edecek. O arkadaşlarımızla beraber yürütmeye talibiz. Kargaşadan, kavgadan, kutuplaşmadan, ayrışmadan yana asla değiliz. Onlarla birlikte bu sahalarda olmayı teklif ediyoruz. Gelmezlerse sizlere onları şikâyet edeceğim. Oturma dönemi bitmiştir. Yerel yönetimler buna dâhildir. Sayın belediye başkanı arkadaşımız bugün MHP’nin yürüyüşü var iken bütün STK’ları, dernek başkanlarını toplantıya çağırıyor. Unutmadık, unutmayız, unutturmam da bunları. İşte 25 Haziran’da bunları konuşmanın zamanı gelecek. Bu milletvekili yarışıdır. Bu milletvekili seçim yarışıdır. Bir belediye başkanlığı yarışı değildir. Bu bakımdan kendilerini seviyoruz. Kıymetli dava arkadaşlarım işte dedik ya sağımızda kuran solumuzda iman çıktık bir yola, inançlarımızla çıktık. 24 Haziran akşamı bir sonuç tecelli edecek. Cenabı-ı Allah bu sonuçları şimdiden Ereğli’mize, Zonguldak’ımıza ve milletimize hayırlar getirmesini nasip eylesin. Ereğli potansiyelleri, kapasitesi açısından çok büyük bir ilçemiz olmasına rağmen bugün hak etmediği bir yerdedir. Arkadaşlarımız ile birlikte düşündük ne yapabiliriz Ereğli için diye. Özellikle tersaneler bölgesi, Alaplı ilçemizin fındık meselesini gündemimize aldık. Yine aynı zamanda Armutçuk müessemizi de bu sürecin içine dâhil ettik. Burada Milli savunma bakanımız ile yapılacak bir protokol anlaşması çerçevesi içerisinde savaş gemilerinin ve deniz altılarının Ereğli’de yapılması teklifimiz olacaktır. Dolayısıyla yazmış olduğumuz 10 maddelik projemiz içerisinde başta 14.000 kişiye istihdam sağlamak için yola çıkmışızdır. Dolayısıyla bunu sağladığımız takdirde Zonguldak’a her ay 48 ila 50 trilyon arasında bir para girdisi sağlanacaktır. Bugün buradan yine şunu söylüyorum bakın Zonguldak potansiyelleri ve kapasitesi o kadar büyük büyük bir vilayetimiz ki. Her ay 432 trilyon kömür alma vesilesi ile çeşitli ülkelere ithal yoluyla cebimizden çıkmaktadır. Böylesi büyük bir kapasitenin, TTK’nin yatırımlarının yapılarak, işçilerinin alınarak redevans sahası sisteminde yeni uygulanacak ihale yöntemleri ile bu kömürü dışarıya değil, kendi şehrimizde çıkması yoluyla bu bahsetmiş olduğumuz büyük rakamların Zonguldak’ta kalması dahi Zonguldak’a eskiden söylendiği gibi ülkenin Almanya’sı yapacaktır. Hedefimiz bunlardır. Samimi duygularımızla yola çıktık. 23 Haziran akşamına kadar bütün arkadaşlarımızla çalıştık çalışacağız. 24 günü tevekkül edeceğiz. Kazaya kadere inanan insanlarız. Çıkan sonuç Cenab-ı Allah’ın takdiri ilahisi diyeceğiz ve sonuçlara riayet edeceğiz”.