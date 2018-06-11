Milletvekili Adayı Onuk’tan Alaplı çıkarması

Onuk, 16 Nisan referandumunda büyük destek veren Alaplı’ya teşekkür ederek 24 Haziran’da bu desteğin katlanarak artmasını temenni etti.

AK Parti Zonguldak Milletvekili adayı Burhan Onuk, seçim çalışmaları kapsamında Alaplı ilçesine ziyaret gerçekleştirdi. Alaplı Yenidoğan köyünde iftar programına katılan Onuk, seçim gezisi kapsamında büyük ilgi gördü.

24 Haziran seçimlerini değerlendiren milletvekili adayı Onuk, 16 Nisan referandumunda büyük destek veren Alaplı halkına teşekkür ederek 24 Haziran’da bu desteğin katlanarak artacağına inandıklarını ifade etti.

Tersaneler bölgesinin yeniden canlandırılması için gençler olarak üzerlerine düşeni yapacaklarını ifade eden Onuk, şöyle devam etti:

“Genç nüfus göçünü önleyebilmek için özellikle Filyos Vadi projesine çok önem veriyoruz. Bunun dışında Ereğli ve Alaplı bölgesi ile özellikle tersanelerle bölgesinin için yeniden canlandırılması için bizler de gençler olarak üzerimize düşeni yapacağız. 16 Nisan referandumunda Alaplı’dan çıkan büyük desteğin 24 Haziran’da daha da katlanarak artacağına inanıyoruz. Alaplı teşkilatından tekrar aynı performansı göreceğimizi gittiğimiz köylerde anladık.”