Milletvekili Çaturoğlu Kaymakam Eskioğlu’yu Ziyaret Etti

AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu,Alaplı Kaymakamı Saim Eskioğlu’nu ziyaret etti.

Milletvekili Çaturoğlu ziyarette yaptığı konuşmada, Çeşitli darbe teşebbüsleriyle Türkiye’nin üstesinden gelemeyenler farklı yollara başvurmaya çalıştığını söyledi. Kaymakam Eskioğlu’na yeni görev yerinde başarılar dilediğini belirten Çaturoğlu, şöyle dedi:

“Yeni yılın ilk saatlerinde terör saldırısıyla Türkiye sarsıldı. Saldırıyı farklı manalara çekmek isteyenler oldu. Bu sanki hayat tarsına yönelik bir saldırıymış gibi, aslında bu toplumun tamamına bütün vatandaşlarımıza ve halk kesimine yapılmış bir terör saldırısıydı. Sadece bir hayat tarzı değil bunu böyle görmek büyük yanlışlık olur. Teröristlerin tam işine gelende tarafta budur. Çünkü ayrıştırmaya çalışıyor. Terör sadece öldürmekle yetinmiyor. Terör oluşum biçimiyle ve sonraki yankılarıyla derin ayrıntılar açarak topumun içerisinde hedefini öyle almaya çalışıyor. Her zamankinden daha fazla birlik beraberliğe ihtiyacımız olduğu zamanlardayız. Çeşitli darbe teşebbüsleriyle bu işin üstesinden gelemeyenler şu anda farklı argümanlarla üzerimize geliyor. Terör bu işin bir numaralı aktörüdür. Bunun siyasi olayları var. Finansal argümanlarla üzerimize gelme noktaları var. İnşallah birlik beraberlik içerisinde bu işleri atlatacağız. Ülkemiz gerçekten dünyada belirleyici güç olacak ve olmaya da devam edecek. Biz sıradan bir ülke değiliz. 16 büyük imparatorluğun varisiyiz bizler. Biz Selçuklu ve Osmanlı’nın varisleriyiz ve ona göre davranmamız lazım.”