Diğer
Kategoriler
02 Ocak 2017 16:34

Milletvekili Çaturoğlu Kaymakam Eskioğlu’yu Ziyaret Etti

Milletvekili Çaturoğlu Kaymakam Eskioğlu’yu Ziyaret Etti

02 Ocak 2017 16:34

AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu,Alaplı Kaymakamı Saim Eskioğlu’nu ziyaret etti.
Milletvekili Çaturoğlu ziyarette yaptığı konuşmada, Çeşitli darbe teşebbüsleriyle Türkiye’nin üstesinden gelemeyenler farklı yollara başvurmaya çalıştığını söyledi. Kaymakam Eskioğlu’na yeni görev yerinde başarılar dilediğini belirten Çaturoğlu, şöyle dedi:
“Yeni yılın ilk saatlerinde terör saldırısıyla Türkiye sarsıldı. Saldırıyı farklı manalara çekmek isteyenler oldu. Bu sanki hayat tarsına yönelik bir saldırıymış gibi, aslında bu toplumun tamamına bütün vatandaşlarımıza ve halk kesimine yapılmış bir terör saldırısıydı. Sadece bir hayat tarzı değil bunu böyle görmek büyük yanlışlık olur. Teröristlerin tam işine gelende tarafta budur. Çünkü ayrıştırmaya çalışıyor. Terör sadece öldürmekle yetinmiyor. Terör oluşum biçimiyle ve sonraki yankılarıyla derin ayrıntılar açarak topumun içerisinde hedefini öyle almaya çalışıyor. Her zamankinden daha fazla birlik beraberliğe ihtiyacımız olduğu zamanlardayız. Çeşitli darbe teşebbüsleriyle bu işin üstesinden gelemeyenler şu anda farklı argümanlarla üzerimize geliyor. Terör bu işin bir numaralı aktörüdür. Bunun siyasi olayları var. Finansal argümanlarla üzerimize gelme noktaları var. İnşallah birlik beraberlik içerisinde bu işleri atlatacağız. Ülkemiz gerçekten dünyada belirleyici güç olacak ve olmaya da devam edecek. Biz sıradan bir ülke değiliz. 16 büyük imparatorluğun varisiyiz bizler. Biz Selçuklu ve Osmanlı’nın varisleriyiz ve ona göre davranmamız lazım.”



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ZONGULDAK HABERLERİ
ZONGULDAK HAVA DURUMU
8
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    8°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    10°C
  • Perşembe
    Yağmurlu
    10°C
  • Cuma
    Yağmurlu
    12°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç