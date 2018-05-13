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13 Mayıs 2018 16:01

Milletvekili Çaturoğlu oğlunu nişanladı

AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, oğlu Enes Çaturoğlu’nu Çorumlu Sert ailesinin kızları Reyhan Ebrar ile nişanladı.

Milletvekili Çaturoğlu oğlunu nişanladı

13 Mayıs 2018 16:01


AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu’nun, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığında Hesap Uzmanı olarak çalışan oğlu Enes evlilik yolunda ilk adımı Reyhan Ebrar Sert ile attı. Genç çiftin nişan törenleri Çorum’da Sert ailesinin evinde sade bir törenle gerçekleştirildi. Törene Çaturoğlu ve Sert ailesinin yanı sıra AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye Kurt, Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül ve yakınları katıldı. AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye Kurt gen çiftin yüzüklerini takıp, kurdelesini keserek evlilik yolunda yapılan ilk törenin iki aileye de hayırlı olmasını dileyerek “Allah tamamına erdirsin” temennisinde bulundu.




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