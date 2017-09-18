Yayınladığı mesajında eğitim ve öğretimin ülkemizin gelişmesi açısından önemine değinen Çaturoğlu, tüm öğrenci, öğretmen, idareci ve velilere başarılar diledi. Milletvekili Çaturoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi; “Eğitim, bireyin ve toplumun gelişmesini, bilgi teknolojilerinden azami seviyede yararlanılmasını sağlamasının yanı sıra, ekonomik kalkınmayı destekleyen, millî ve manevî değerlerimizi koruyup geliştirmeye yarayan kısacası toplumun ve bireylerin şekillenmesinde yegâne etkendir. Eğitim hayat boyu devam eder. Öğrencilerimizin bilgi çağı insanı olarak yetişmesine bilgiyi sadece elde etmekle yetinmeyip onu uygulamasına, ezberci değil düşünen, eleştiren ve araştıran beyinler olmasına, milli manevi ve kültürel değerlerimizi, bilimsel ve evrensel değerlerle kaynaştıran nesiller olarak yetişmesine vesile olacak en önemli etken eğitimdir. İlim ve tekniği kendisine tek ve en gerçek yol gösterici olarak alan, araştıran, keşfeden, yeniden yapılandıran, özgür düşünen, kendi kendine yetebilen, yeniliklere açık, ülkemizin sorunlarıyla ilgilenen ve geleceğimize sahip çıkan, ruhen ve bedenen sağlıklı bireylerin yetişmesine vesile olan değerli öğretmenlerimiz bizler için birer gurur ve övünç kaynağıdır. Unutmayalım ki eğitim ailede başlar. Öğrenci, öğretmen, okul yönetimi ve veli arasında kurulacak sağlıklı bir iletişim öğrencilerimizin başarılarını arttıracaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, 2017-2018 Eğitim Öğretim yılının, ülkemizin güçlü yarınlarında söz sahibi olacak ve yarınlarımıza yön verecek öğrencilerimize başarı ve mutluluk getirmesini temenni ediyor; öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin ve velilerimizin yeni eğitim öğretim yılını en içten dileklerimle kutluyor, selam, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”