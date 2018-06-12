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12 Haziran 2018 18:00

Milletvekili Çolakoğlu Devrek’te sivil toplum kuruluşlarından destek istedi

AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu Devrek’te sivil toplum kuruluş temsilcilerinden destek istedi.

Milletvekili Çolakoğlu Devrek’te sivil toplum kuruluşlarından destek istedi

12 Haziran 2018 18:00


AK Parti Zonguldak ikinci sıra Milletvekili Ahmet Çolakoğlu Çaydeğirmeni Beldesi ve Devrek’te sivil toplum kuruluş temsilcilerini ziyaret ederek 24 Haziran’da yapılacak seçimlerde destek istedi. Beraberindeki heyetle birlikte Çaydeğirmeni Beldesi ve Devrek’i gezen Çolakoğlu,” Sizlerden 24 Haziran’da yapılacak seçimlerde her zaman olduğu gibi yeniden destek istiyoruz. İlimizin sorunlarını biliyoruz ve inşallah çözüm için gerekli desteklerin sağlanacağı sözünü veriyoruz” diye konuştu.


Ahmet Çolakoğlu Devrek Belediyesi tarafından düzenlenen sokak iftarında vatandaşlarla beraber bir araya gelecek. Çolakoğlu’nun ziyaretlerinde; Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci, AK Parti İlçe Başkanı Serdar Kelebek, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Serpil Akyar Özmen, İl Genel Meclis Üyesi Vacit Durdubaş ve teşkilat üyeleri hazır bulundu




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