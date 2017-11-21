Milli Antrenör minik sporcuları kampa aldı

Sporcuları 3 günlük kampa alan İmamoğulları yoğun bir program gerçekleştirdi.

Kdz. Ereğli Yelken İhtisas Kulübü sportif faaliyetlerine son hızla devam ediyor. 17-19 Kasım 2107 tarihlerinde Yelken Milli Takım Antrenörü Ömürden İmamoğulları Ereğli Yelken Kulübünü ziyaret etti. Ereğli Yelken İhtisas Kulübü Antrenörü Yağız Günaydın ile birlikte sporcuları 3 günlük kampa alarak yoğun bir antrenman programı gerçekleştirdi. Ömürden İmamoğulları sporcuların ilgisi ve çabasından dolayı memnuniyet duyduğunu, yöneticisi, antrenörü, sporcu ve velisiyle kulüpteki birlik ve beraberliğin gelecekteki başarıların habercisi olduğunu belirtti. İmamoğlu, ileriki tarihlerde kampı tekrarlayarak sporcuların eğitimine destek olacağı sözünü verdi. Ereğli Yelken Kulübü Onursal Başkanı Metin Akman da konuşmasında bu tür organizasyonların ilimizde yelken sporunun gelişimi için çok önemli olduğunu vurgulayarak Milli takım antrenörünü misafir etmekten, ilçemizde görmekten memnun olduğunu belirterek, katkılarından dolayı Milli Takım Antrenörü Ömürden İmamoğulları başta olmak üzere Türkiye Yelken Federasyonu Yönetimine teşekkür etti.