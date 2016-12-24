Milli piyango biletlerine vatandaşlardan büyük ilgi

Büyük ikramiyenin 60 milyon lira olarak belirlendiği Milli Piyango’nun yılbaşı özel çekiliş biletlerine vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor. Tam bilet 60 liradan, yarım bilet 30 liradan, çeyrek bilet ise 15 liradan satışa sunulurken yılbaşı biletlerine vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor. Tam ve yarım biletin fiyatlarının pahalı olması nedeniyle vatandaşlar çeyrek bileti tercih ediyor. Vatandaşların ilgisinden memnun olduğunu ifade eden Biletçi Nuri Kocaoğlu, “Her sene olduğu gibi bu senede yılbaşı biletlerine vatandaşlardan büyük ilgi var. Geçen yıl büyük ikramiyenin bir parçasını Ankara biletine verdim. Her yıl bir ikramiye çıkıyor. Çeyrek Bilet 15 yarım 30 TL, tam bilet ise 60 TL’den satılıyor. En çok talep çeyrek bilete var ama durumu iyi olan yarım ve tam bilet alıyor. Yeni yıla kısa bir süre kaldı. Biletlerin tamamını tüketmeyi hedefliyorum" dedi.