Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi Hamlesi Paydaş Toplantısı Bartın'da yapıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sanayi ürünlerinde yerlileştirmeye dayalı bir ekonomik dönüşümün temellerini oluşturarak milli teknoloji, güçlü sanayi hamlesinin tesis edilmesi ve sanayi tabanının güçlendirilmesi amacıyla “Milli Teknoloji, Gülü Sanayi Hamlesi” kapsamında Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından paydaş toplantılarının ikinci ayağı Bartın'da düzenlendi.

Toplantıya Bartın Valisi Sinan Güner, Bartın TSO Başkanı Halil Balık, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Bilim Sanayi ve teknoloji Müdürü Birol Cangi, SGK İl müdürü Ekrem Öztekneci, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Özcan, KOSGEB İl Müdürü Abdurrahman Usta, sivil toplum örgütleri temsilcileri ve sanayicileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan BAKKA Genel Sekreter Vekili Elif Acar, “Sanayi hamlesini gerçekleştirme sürecinde yeni ekonomi programını gerçekleştirirken sanayinin önündeki sorunların tespiti ve bu sorunlara yönelik olarak getirilen çözüm önerileri kapsamında merkezi düzeyde bir çalışma gerçekleşiyor. Sanayi Teknoloji Bakanlığı bu çalışmayı yerel düzeyde paydaşların da katılımıyla gerçekleştirebilmek için yönetim kurulu gündem maddesi olarak bu hususu ele almamızı istedi. Bu kapsamda Bakanlık tarafından belirlenen beşeri sermaye, kurumsal yapılanma, fiziki altyapı, ulusal ve uluslararası pazara erişim ve tutunma, üretim maliyetleri, devlet destekleri, kalite ve markalaşma, profesyonel danışmanlık gereksinimi, mevzuata dair sorunlar ve ekonomik belirsizlik temelinde 11 tane başlık odağında sizlerle tartışacağız. Bunlar aslında birbirinin içine geçmiş sorunlar, örneğin ekonomik belirsizlikten bahsederken aslında finansmana erişime de değiniyoruz. Bu başlıklar formatında sorunlar ve çözüm önerilerini görüşeceğiz. Bu toplantılardan çıkan sonuçları raporlayıp bakanlığa ileteceğiz. Yerel düzeyde katılımcı bir anlayışın gelişmesi ve il bazında sorunların iletilmesi noktasında çok güzel bir fırsat olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.

Açılış konuşmasının ardından Elif Acar, Finansmana Erişim (İşletme ve Yatırım Sermayesi), Beşeri Sermaye, Kurumsal Yapılanma, Fiziki Altyapı, Ulusal ve Uluslararası Pazara Erişim ve Tutunma, Üretim Maliyetleri, Devlet Destekleri, Kalite ve Markalaşma, Profesyonel Danışmanlık Gereksinimi, Mevzuata Dair Sorunlar, Ekonomik Belirsizlik başlıkları altında sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin görüş bildirilmesi sürecini başlattı. Her bir başlık gündeme alındığında katılımcıların belirttikleri sorunları ve çözüm önerileri de Ajans personelleri tarafından kayıt altına alındı.

Toplantı sonunda değerlendirmede bulunan Bartın Valisi Sinan Güner, "Göreve Başladığım birinci haftasında belki zaman harcayarak toplantılar yaparak, yazılar yazarak konuşabileceğim bilgileri böyle hazır bir şekilde bulmak benim için çok memnuniyet verici oldu. BAKKA bu konuda çok güzel bir çalışma yapmış o açıdan çok önemli Rektörümüzü dinledim toplantıya katılan oda başkanlarını dernek yöneticilerini bütün paydaşları dinlendim. Bakanlık düzeyinde yapılacak işler var, benim görev alanımı ilgilendiren şeyler var bunların hepsinin notunu aldım. Benim için iyi bir çalışma oldu. Aktif katılımı temenni ederim gerek hazırlık aşamasındaki gerekse son final toplantısı olsun. BAKKA'nını bunları güzel organize etmesini, yatırım programını yaparken, çalışma programını yaparken sektörel bazda iletilen ve burada birleştirilen konuları dikkate almasını ve hayatın illerin gerçekleriyle uyumlu bütçe ve çalışma programı yapmasını temenni ediyorum. Toplantıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.