Minik öğrenciler 15 Temmuz Demekrosi ve Milli Birlik Günü'nü andı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü anma programı düzenledi.

Hüseyin Tatoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Kdz Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Çakır, Kdz Ereğli Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ , İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Serkan Keleş öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. İstiklal Marşının okunması ve ve saygı duruşuyla başlayan program 15 Temmuz'u anlatan sinevizyon gösterileri, 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin şiir ve kuran- ı kerim okunması ile devam etti.

15 Temmuz Gazisi Darbe anını kendi gözüyle anlatırken salondakilere de duygu dolu anlar yaşattı, Kdz. Ereğli Kaymamı İsmail Çorumluoğlu 15 Temmuz Gazisine 15 Temmuz'u anlatan tablo hediye etti.