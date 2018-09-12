Minik öğrenciler, oyun sahası için belediyenin önünde oturma eylemi yaptı

Zonguldak'ta oyun parkı bulunmayan minik öğrenciler belediye binası önünde eylem yaptı.

Terakki Mahallesi Hüseyin Ekşi Sokakta oyun alanları olmayan 10 öğrenci, ellerinde "Çocuklar geleceğiniz bize sahip çıkın" ve "Oyun yeri hakkımız söke söke alırız" yazılı dövizler ile Zonguldak Belediyesi önüne gelerek eylem yaptılar.

Çocuklar adına konuşan Ali Bora, mahallelerinde oyun alanları olmadığını ve sadece oyun alanı istediklerini belirtti. Oyun alanın yapılacak denilmesine rağmen yıllardır yapılmadığını ifade eden Bora, "4 senedir bizi kandırıyorlar. Hep geliyoruz oyun yeri yapacağız diyorlar ama sonrasında yapmıyorlar. Bizde artık yeter dedik geldik burada protesto yapmaya başladık ve belediye başkanı ile görüşmeye geldik. Sokağımızda oyun oynadığımız yere araba çekiyorlar. Top arabalara geldiği zaman bize kızıyorlar, bağırıyorlar ve topumuzu patlatıyorlar" dedi.

Belediye önünde yaklaşık bir saat slogan atan çocuklar Belediye Başkanı Muharrem Akdemir'e seslerini duyurmaya çalıştı. Belediye önüne inen Belediye Başkanı Akdemir, çocuklar ile görüşerek konu hakkında çalışma yapacağını söyledi.

Çocuklar ve veli ile konuşan Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, "Zonguldak'ta çocuk bahçesi yapabilmemiz için belediyenin kendi yeri olması lazım. Ben şimdi hemen baktıracağım eğer yer bizim ise sıkıntı olmaz ama yer bizim değilse yapacak herhangi bir şey yok" dedi.

Çocuklar belediye başkanı ile görüştükten sonra belediye önünden ayrıldılar.