Minik öğrencilerden Kültür ve Miras sergisi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Erdemir İlkokulu öğrencileri Kültür ve Miras sergisi düzenledi.

Kdz. Ereğli Erdemir İlkokulu'nda öğrenim gören 4-A sınıfı öğrencileri, velilerin desteğiyle Kültür ve Miras sergisi düzenledi. Sınıf öğretmeni Nazire Biçer öncülüğünde 4-A sınıfındaki öğrenciler işledikleri konuları pekiştirmek amacıyla evlerinde ki kültürel değeri olan eşyaları, Erdemir İlkokulunun spor salonunda gün boyu sergilediler. Minik öğrencilerin ve velilerin destek verdiği sergiyi okulun diğer öğrencileri ve öğretmenleri ile okul müdürü Yaşar Ciğer'de gezdi. Kültür ve mirasa sahip çıkmanın önemini vurgulamak için öğrencileriyle birlikte bu sergiyi düzenlediklerini belirten Nazire Biçer, katkıları için velilere teşekkür etti.