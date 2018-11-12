Minikler meşe palamudu dikti

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bulunan Burunkaya Şehit Emrah Kartal İlkokulu öğrencileri öğretmenleriyle birlikte topladıkları meşe palamudunu toprakla buluşturdu.

Proje kapsamında okula yakın ormandan meşe palamudu toplayan öğrenciler topladıkları meşe palamutlarını dikerek toprakla buluşturdu. Kendi emekleriyle fidan diken öğrencilerin çok mutlu oldukları gözlendi. Okul Müdürü İsmail Çelebi, “Öğrencilerimizin doğayı sevmeleri ve ilgi duymalarını sağlayarak fidan yetiştirmenin önemi kavratmak amacıyla başlattığımız projenin devamında, yetiştirilen meşe fidanlarının ilçedeki diğer okullara dağıtımı yapılacak ve her öğrencimiz için bir fidan dikilmesi sağlanacaktır” dedi.