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Mithat-Mehmet Çanakçı MYO'da voleybol turnuvası düzenlendi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakçı Meslek Yüksekokulu voleybol turnuvası düzenlendi.


Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakçı Meslek Yüksekokulu'nda birincisi düzenlenen voleybol turnuvasında öğrencilerin birliğinin sağlanması ve ilişkilerinin kuvvetlenmesi hedeflendi. Turnuvada başarılı olan öğrencilere ödüllerini, İlçe Kaymakamı Ökkeş Furkan Karakurt, Belediye Başkanı İsmet Karcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fazıl Aytaş, İlçe Spor ve Gençlik Müdürü İsmail Keskin ve Okul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi. Hasan Özer verdiler.


Dr. Öğr. Üyesi Hasan Özer, turnuvada hakem olarak görev alan, Öğr. Gör. Emre Durmaz ve Osman Tatbul'a teşekkür belgesi takdim etti.

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