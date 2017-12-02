Mobilya imalathanesi alev alev yandı

Mobilya imalathanesi küle dönerken, yan binalara sıçrayan yangın güçlükle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, saat 21.00 sıralarında Bakacakkadı beldesinde Özgür Ç.’ye ait mobilya imalathanesinde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüdü. Mobilya yapımında kullanılan malzemelerin bulunduğu imalathanedeki yangını gören vatandaşlar durumu Çaycuma Belediyesi itfaiyesine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangının daha da büyümesi üzerine olay yerine Devrek, Çaycuma, Çaydeğirmeni ve Gökçebey’den de takviye ekipler geldi.

Emniyet ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Meraklı vatandaşlar ise cep telefonlarıyla yangını görüntülemeye çalıştı. Yaklaşık 2 saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. İşyeri sahibinin depo olarak kiraladığı yan bina da yangının sıçraması nedeniyle yandı. Alev alev yanan imalathane küle döndü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.