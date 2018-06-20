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20 Haziran 2018 12:55

Model Uydu Yarışması’nda dünya ikincisi olan Grizu-263 Valilik’te

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Grizu-263 uzay takımı üyeleri, Zonguldak Valisi Ahmet Çınar’ı ziyaret etti.

Model Uydu Yarışması’nda dünya ikincisi olan Grizu-263 Valilik’te

20 Haziran 2018 12:55


Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan ve Vali Ahmet Çınar’ın destekleriyle Amerika Birleşik Devletleri’nde düzenlenen "CanSat Competition" Model Uydu Yarışmasına katılarak dünya ikinciliğini elde eden Grizu-263 uzay takımı üyeleri, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Hakan Kaya öncülüğünde Vali Ahmet Çınar’a teşekkür ziyaretinde bulundular. Ziyaretten duyduğu ifade eden Vali Ahmet Çınar, bu tür projelere desteklerinin her zaman devam edeceğini belirterek, başarılarından dolayı takım üyelerini tebrik etti.




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