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24 Haziran 2018 15:16

Motosiklet kamyonetle çarpıştı: 2 yaralı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde motosiklet ile hafifi ticari kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Motosiklet kamyonetle çarpıştı: 2 yaralı

24 Haziran 2018 15:16


Kaza, Ereğli-Devrek arası karayolunun Süleymanbeyler köyü mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Satılmış K. idaresindeki 67 TF 305 plakalı hafifi ticari kamyonet Özgür Uyucu idaresindeki plakasız motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada ağır şekilde yaralanan motosiklet sürücüsünün yardımına vatandaşlar koştu. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri yaralıya ilk müdahaleyi burada yaptıktan sonra ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesi bulunurken, kazayı haber alıp hastaneye gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu. Kazada hafifi ticari kamyonet içerisinde bulunan ve hafif yaralanan Nermin K.’nın ise durumunun ağır olmadığı ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.


Savcılığın kaza ile ilgili olarak başlattığı soruşturma sürüyor.




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