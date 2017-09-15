Motosiklet yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı

Kazada motosiklet sürücüsü ve çarptığı kadın ağır yaralandı.

Kaza Zonguldak-Ereğli arası karayolunun Kavaklık Mahallesi Göçmenler Sokak mevkisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Murat S. (27) idaresindeki 67 LA 362 plakalı motosiklet yolun karşısına geçmeye çalışan 46 yaşındaki Neriman Çiftçi’ye çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile çarptığı kadın için çevredekiler 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi burada yaptıktan sonra ambulanslarla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Ehliyetsiz ve kafasında kask olmayan sürücü ile çarptığı yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Savcılık kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.