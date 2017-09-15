Diğer
Kategoriler
15 Eylül 2017 20:31

Motosiklet yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde motosiklet yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı.

Motosiklet yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı

15 Eylül 2017 20:31

Kazada motosiklet sürücüsü ve çarptığı kadın ağır yaralandı.


Kaza Zonguldak-Ereğli arası karayolunun Kavaklık Mahallesi Göçmenler Sokak mevkisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Murat S. (27) idaresindeki 67 LA 362 plakalı motosiklet yolun karşısına geçmeye çalışan 46 yaşındaki Neriman Çiftçi’ye çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile çarptığı kadın için çevredekiler 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi burada yaptıktan sonra ambulanslarla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Ehliyetsiz ve kafasında kask olmayan sürücü ile çarptığı yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Savcılık kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ZONGULDAK HABERLERİ
ZONGULDAK HAVA DURUMU
26
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    26°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    27°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    27°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç