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Motosikletliye çarpıp kaçtı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde motosikletliye çarparak ağır yaralanmasına neden olan otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde motosikletliye çarparak ağır yaralanmasına neden olan otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı.


Edinilen bilgiye göre, Koramanlar köyü yönünden gelen sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil, Çaycuma yönünden gelen 67 ZK 744 plakalı motosiklete çarptı. kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü 19 yaşındaki Kerem K., olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kerem K.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, jandarma her yerde kaçan sürücüyü arıyor.

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