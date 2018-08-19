Mühendis çift, kentin tanıtımı için mağarada nikah kıydı

Zonguldak’ta yaşayan 30 yaşındaki Gıda Mühendisi Pelin Eker ve 30 yaşındaki Maden Mühendisi Kurtuluş Oymak, hayatlarını birleştirmeye karar verdi. Çift, önce Belediye Nikah Müdürlüğüne giderek nikah tarihi aldı. Ancak mühendis çift, salonda nikah kıymak yerine Gökgöl Mağarası’nı tercih etti.

Kentin tanıtımına da katkı sağlamak istediklerini belirten çift, nikah günü nikah salonuna gitmek yerine Gökgöl Mağarası’na geldi. Çiftin nikahını ise Belediye Başkanı Muharrem Akdemir kıydı. Akdemir, "Bu güzel mağaramızda ilk defa nikah kıyıyoruz. Bizim için de çok önemli. Özellikle tanıtıma eğer bir öngörü olacaksa bizim de bunda bir katkımız olacaksa, gençlerin de bir katkısı olacaksa ne mutlu bize” diye konuştu.

Nikahta ’Evet’ diyen çift, aile cüzdanını da aldıktan sonra birbirlerini kutladı. Çifti nikah töreninde yalnız bırakmayan yakınları da mutluluklarını paylaştı. Damat Kurtuluş Oymak, “18 yıldır Zonguldak’ta yaşıyoruz. Zonguldak değerleriyle yaşamak zorunda. Biz bu değerlerin bir adım ötesine götürüp zamanın ötesine götürüp bunu gün yüzüne çıkartmaya çalıştık. Ufacık da bir katkımız olsa bundan mutlu olurduk. Nikah ya da böyle etkinliklerin sadece dört duvar arasında değil de doğal ortamlarda olacağını düşünerek böyle bir karar aldık” diye konuştu.

Gelin Pelin Eker ise “Aynı zamanda bize bir anı olarak kalmış oldu” diye konuştu.

Çift, bir süre gezinti yaptıktan sonra mağaradan ayrıldı.